هجمات جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة على دول خليجية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت البحرين الاثنين أن هجوما إيرانيا بمسيّرات على جزيرة سترة أسفر عن إصابة 32 شخصا ليل الأحد الاثنين، فيما تواصل إيران هجماتها على إسرائيل والخليج ردا على ضربات واشنطن والدولة العبرية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة أنه جراء هجوم إيراني بطائرات مسيرة في سترة، أصيب "32 مواطنا حتى الآن بينهم 4 حالات بليغة منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي".

وذكرت الوزارة أن من بين المصابين شابة تبلغ 17 عاما أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والعين، ورضيع يبلغ شهرين.

ودوت انفجارات قوية الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتعرضت الدوحة لهجمات متكررة بصواريخ ومسيّرات إيرانية منذ شنت إيران حملة انتقامية واسعة النطاق في أنحاء الخليج عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية الاثنين أن قواتها اعترضت هجوما صاروخيا.

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين أنها أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة كان يستهدف حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، قرب الحدود الإماراتية.

بدورها، أعلنت السلطات الإماراتية في وقت مبكر من صباح الاثنين أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجوم صاروخي.

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية ليل الأحد الاثنين تعرّض الكويت لهجوم جديد بالصواريخ والمسيّرات وقالت إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى للصواريخ البالستية والجوالة والمسيرات الإيرانية".

والأحد، استُهدفت الكويت بسبعة صواريخ وخمس مسيّرات، وفقا للأرقام التي نشرتها السلطات.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن عددا من الأشخاص أصيب الأحد في هجوم شنته مسيّرات إيرانية على جزيرة سترة البحرينية فيما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس بوقوع انفجارين قويين.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض مسيّرتين كانتا متجهتين نحو حقل شيبة النفطي في جنوب شرق البلاد والذي تعرض للهجوم الأحد.

وفي ظل هذه التطورات، قالت الولايات المتحدة مساء الأحد إنها طلبت من موظفي سفارتها في السعودية مغادرة المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها "طلبت من موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم مغادرة المملكة العربية السعودية بسبب المخاطر التي تهدد سلامتهم".

واستهدفت طائرات مسيّرة السفارة الأميركية في الرياض الأسبوع الماضي، كما تسببت مسيّرات أخرى بأضرار في السفارتين الأميركيتين في الكويت والإمارات.

وأعلنت السعودية الأحد مقتل شخصين وإصابة 12 بجروح بعد سقوط مقذوف في محافظة الخرج.

AFP