السعودية تدين الهجمات الإيرانية "الآثمة" ضد دول الخليج

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دانت السعودية صباح الاثنين الهجمات الإيرانية "الآثمة" ضدها وضد دول الخليج، بعد إحباط هجمات متكررة استهدفت حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، ومع دخول هجمات طهران على الخليج يومها العاشر.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان".

وأضاف البيان "مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي".

AFP