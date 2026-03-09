مبعوث الصين للشرق الأوسط يدعو لخفض التصعيد خلال محادثات مع وزير الخارجية السعودي

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- حضّ مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط على خفض التصعيد في المنطقة داعيا إلى إدانة الهجمات على المدنيين، وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية السعودي، بحسب ما أفادت بكين الاثنين.

وتهدّد هذه الحرب التي أشعلتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أمن الطاقة والتجارة العالميين، بالإضافة إلى إمدادات النفط الصينية.

وتُعد بكين شريكا وثيقا لطهران وقد نددت باغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لكنها انتقدت في الوقت نفسه الضربات الإيرانية التي تستهدف العديد من دول الخليج، بما فيها السعودية، منذ اندلاع الحرب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن بكين أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما قال المبعوث الخاص تشاي جون لوزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال محادثات الأحد.

وأضاف "تحضّ الصين جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فورا، ومنع تصعيد التوترات، وتجنب إلحاق المزيد من الضرر بشعوب دول المنطقة".

وأشار إلى أن "سيادة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها مصونة، ويجب إدانة الهجمات على المدنيين الأبرياء والأهداف غير العسكرية".

وفي اجتماع منفصل مع رئيس مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، دعا تشاي إلى "العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وقال إن الصين "ستؤدي دورا بناء... لتعزيز السلام ووقف القتال".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال الأحد إن الحرب إن الحرب "ما كان يجب أن تحدث" ودعا إلى إنهاء القتال.

AFP