بقائي: القضية هي النفط فقط

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن "لحظة نادرة من الصراحة" في تعليق ساخر على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام تحدث فيها عن إيران وفنزويلا.

ونشر بقائي عبر منصة إكس، مقطع فيديو لتصريحات غراهام، الذي أقر بأن فنزويلا وإيران تمتلكان 31% من احتياطيات النفط العالمية، وواشنطن ستكون شريكا فيهما، معلقا: "القضية هي النفط فقط." في إشارة مباشرة إلى أن السياسة الأمريكية تجاه طهران وكاراكاس مدفوعة بمصالح نفطية بحتة، وليست بمبادئ حقوقية أو نووية كما تروج.

يأتي هذا وسط تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في وقت تقدر احتياطيات إيران النفطية بـ208 مليارات برميل تقريبا، إلى جانب فنزويلا التي تمتلك نحو 303 مليارات برميل وفق بيانات أوبك.