هجمات إيرانية جديدة على الخليج تستهدف منشآت نفطية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- واصلت إيران الاثنين هجماتها في الخليج باستهدافها مجمع نفطي في البحرين، فيما أعلنت مصفاة النفط الرئيسية البحرينية حالة القوة القاهرة، في وقت ترفع فيه أسعار النفط مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.

وأفادت شركة "بابكو إنرجيز" التي تدير مصفاة النفط الحكومية الرئيسية في البحرين، الاثنين حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة في ظل تكرر الهجمات الإيرانية على المنطقة، وفق وكالة أنباء البحرين.

وقالت وكالة أنباء البحرين "أعلنت شركة بابكو إنرجيز ش.م.ب. (مقفلة)، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة" بعد استهداف جديد لإحدى وحداتها.

وأوضحت شركة بابكو أن "احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر".

كما تسبب هجوم إيراني بحريق وأضرار مادية في مجمّع المعامير النفطي في البحرين الاثنين، قبل السيطرة عليه لاحقا من دون أي إصابات في الأرواح، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن مركز الاتصال الوطني.

وأعلنت البحرين أن هجوما إيرانيا بمسيّرات على جزيرة سترة أسفر عن إصابة 32 شخصا ليل الأحد الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية بإصابة "32 مواطنا حتى الآن بينهم 4 حالات بليغة منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي".

- تواصل الهجمات -

دانت السعودية صباح الاثنين الهجمات الإيرانية "الآثمة" ضدها وضد دول الخليج.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان".

وأضاف البيان "مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي".

وأفادت وزارة الدفاع السعودية الاثنين أنها أحبطت هجمات عدة بطائرات مسيّرة استهدفت حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، قرب الحدود الإماراتية.

وأعلنت السعودية الأحد مقتل شخصين وإصابة 12 بجروح بعد سقوط مقذوف في محافظة الخرج.

بدورها، أعلنت الإمارات الاثنين أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة آتية من إيران.

وأكّدت وزارة الدفاع الإماراتية أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وجاء في بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية".

وأضاف البيان "أسفر الحادث الأول عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة".

ودوت انفجارات قوية فجر الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة وفق مراسل وكالة فرانس برس، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراضها لهجمة صاروخية.

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية ليل الأحد الاثنين تعرّض الكويت لهجوم جديد بالصواريخ والمسيّرات، وأن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى للصواريخ البالستية والجوالة والمسيرات الإيرانية".

والأحد، استُهدفت الكويت بسبعة صواريخ وخمس مسيّرات، وفق أرقام نشرتها السلطات.

وقُتل 21 شخصا على الأقل في الخليج، بينهم عشرة مدنيين، منذ بدأت إيران غاراتها نهاية الشهر الفائت على الخليج والمنطقة.

AFP