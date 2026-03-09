وزير تركي: التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الصدمات الاقتصادية عادة ما تكون مؤقتة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وتقلب أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح شيمشك في تدوينة على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الصدمات الاقتصادية عادة ما تكون مؤقتة.

وأشار إلى أن تسعير العقود الآجلة للنفط يدل أيضا على أن التقلبات الحالية قد تكون عابرة.

وأكد أن الاقتصادات التي تقوم على أسس قوية تمتلك القدرة على استعادة توازنها والتعافي بسرعة.

وأضاف أن إدارة الاقتصاد في تركيا تراقب التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة.

ودعا الوزير المواطنين والمستثمرين والشركات إلى تقييم هذه المرحلة بعقلانية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.