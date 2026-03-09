العراق المتضرر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انخفض إنتاج النفط العراقي من 4 ملايين و300 ألف برميل يومياً إلى مليون و300 ألف برميل؛ ويُعد هذا المضيق ممرًا استراتيجيًا يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

وبسبب إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، تراجع إنتاج النفط العراقي من 4 ملايين و300 ألف برميل إلى مليون و300 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للتقارير الاقتصادية، قامت بعض مصافي النفط الكبرى في الصين بتقليص عمليات وحداتها أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج بسبب نقص النفط الخام العراقي.

وفي المقابل، بدأت الشركات بالبحث عن مصادر بديلة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعويض هذا النقص.

كما أُشير إلى أن المخاطر الأمنية في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على ناقلات النفط، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات البتروكيماوية.

علاوة على ذلك، انخفضت صادرات النفط العراقي بمقدار 800 ألف برميل يومياً على الأقل منذ إغلاق المضيق، مما ألحق أضراراً مباشرة بالمصافي وشركات البتروكيماويات في آسيا، وخاصة في الصين.