حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة رسمية لمدة يومين

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 9 آذار 2026، أن يومي الأربعاء والخميس (11 و12 آذار 2026) سيكونان عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان.

وأكدت الدائرة أن إجراءات توزيع الرواتب ستستمر خلال هذين اليومين، بينما سيكون الدوام في المؤسسات الخدمية بنظام "الخفارة" (المناوبة).

يأتي هذا في وقت نشرت فيه وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، جدول توزيع رواتب شهر شباط (فبراير) للموظفين ومتقاضي الرواتب.

وبحسب الجدول، سيبدأ توزيع رواتب شهر شباط يوم الثلاثاء 10 آذار 2026، على أن تنتهي عملية التوزيع يوم الخميس 12 آذار 2026.