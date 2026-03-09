حزب الله يهنئ إيران بانتخاب المرشد ويؤكد الوفاء لنهجه و"الثبات على خط الولاية

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هنّأ حزب الله اللبناني الاثنين على اختيار آية الله مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لوالده علي الذي قُتل في بداية الهجوم الأميركي الاسرائيلي المشترك، مؤكدا التزامه "خط الولاية".

وقال الحزب المدعوم من طهران في بيان "إننا في حزب الله إذ نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، نجدد العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية".

ودخل حزب الله الحرب في الشرق الأوسط في الثاني من آذار/مارس بإطلاقه صواريخ على اسرائيل "ثأرا" لمقتل خامنئي. وترد الدولة العبرية بغارات واسعة في لبنان وتوغل قواتها في مناطق حدودية بجنوبه.



المصدر: فرانس برس