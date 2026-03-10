سوريا تندد بقصف "حزب الله" لأراضيها وتتوعد بالرد.

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نددت سوريا بإطلاق حزب الله قذائف مدفعية من لبنان على أراضيها ليل الاثنين، في ظل الحرب الدائرة بين الحزب اللبناني المدعوم من إيران وإسرائيل.

وأفاد الجيش السوري في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن "سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي اللبنانية".

وقال البيان "إن ميليشيات حزب الله اللبناني هي من أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا".

أضاف "رصدنا وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية ونقوم بالمراقبة وتقييم الموقف"، مشيرا إلى أنه "يتم التواصل مع الجيش اللبناني ودراسة الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم".

وأكد الجيش السوري أنه "لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا".

وشهدت مناطق متاخمة لسوريا يسيطر عليها حزب الله في شرق لبنان اشتباكات عنيفة في الأيام الأخيرة بين الحزب وقوات إنزال إسرائيلية.

وكان حزب الله من أبرز الداعمين عسكريا لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي أُطاح به في كانون الأول/ديسمبر 2024 تحالف إسلامي معاد للتنظيم الشيعي الموالي لإيران.

ومنذ ذلك الحين، انقطعت خطوط إمداد حزب الله من سوريا التي تسعى مع السلطات اللبنانية لمكافحة التهريب عبر الحدود بين البلدين.