"سنتكوم" تتوعد بتدمير منصات الصواريخ الإيرانية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين 9 آذار 2026، تحديها للمساعي الإيرانية في التمويه العسكري، مؤكدةً أن قدراتها الرقابية كفيلة بتحديد وتدمير منصات إطلاق الصواريخ التابعة لطهران بغض النظر عن طرق إخفائها.

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت القيادة المركزية: "ليحاول النظام الإيراني إخفاء منصات إطلاق صواريخه كما يشاء، لكن قواتنا لن تتوقف عن عمليات البحث والمراقبة المستمرة".

وشدد البيان على الحزم الأمريكي في التعامل مع هذه التهديدات، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تمتلك الأدوات اللازمة لرصد تلك المواقع، حيث جاء في نص البيان: "سنجد تلك المنصات الصاروخية وسنقضي عليها تماماً".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يعكس استمرار الاستراتيجية الأمريكية في مراقبة النشاطات العسكرية الإيرانية والتحرك لإجهاض أي تهديدات صاروخية محتملة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ضد إيران ستكون "رحلة قصيرة الأمد"، مشددا في الوقت نفسه على أن الانتصار على طهران لم يتحقق بعد "بشكل كاف".

التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال تجمّع للأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أقيم في ناديه للغولف في دورال بولاية فلوريدا، زادت الضبابية في ما يتّصل بالجدول الزمني للنزاع، بعدما قال لشبكة "سي بي اس" إن الحرب "شارفت على الانتهاء".

وقال ترامب أمام التجمّع في فلوريدا "لقد انطلقنا في رحلة صغيرة لأننا شعرنا بأن علينا القيام بذلك للتخلّص من بعض الأشخاص. وأعتقد أنكم سترون أنها ستكون رحلة قصيرة الأمد".

وتطرّق ترامب مجددا إلى تدمير البحرية الإيرانية وسلاح الجوي الإيراني وكذلك برنامج إيران الصاروخي.

إلا أن ترامب الذي كانت تصريحاته لشبكة "سي بي اس" أدت إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق البورصة، أشار إلى وجوب بذل الولايات المتحدة وإسرائيل مزيدا من الجهود.

وقال "لقد انتصرنا بالفعل في نواح كثيرة، لكننا لم ننتصر بشكل كاف"، داعيا إلى تحقيق "انتصار نهائي" على إيران.

وفي إشارة إلى مقتل المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي وقادة إيرانيين آخرين، قال ترامب إن الولايات المتحدة "لن تتراجع حتى يُهزَم العدو تماما وبصورة حاسمة".