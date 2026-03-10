مقتل 5 وإصابة 18 آخرين في قصف جوي على مقر للحشد الشعبي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تعرض مقر اللواء 40 التابع لهيئة الحشد الشعبي في قضاء "دبس" بمحافظة كركوك، اليوم الثلاثاء 10 آذار 2026، إلى قصف جوي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، وسط تضارب في الإحصائيات الرسمية حول حجم الخسائر.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في كركوك، بأن طائرات حربية شنت غارتين متتاليتين استهدفتا مقر اللواء 40، مما أدى بحسب معلومات ميدانية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة. وأشار المراسل إلى أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى "بردي" (التون كوبري) لتلقي العلاج، واصفاً الحالة الصحية لبعضهم بالحرجة.

وفي سياق ردود الفعل، صرح المتحدث باسم الحشد الشعبي في كركوك، جودت عساف، لـ"كوردستان 24"، مؤكداً وقوع الهجوم، لكنه نفى تسجيل أي حالات وفاة حتى اللحظة. من جهته، ذكر مصدر في شرطة كركوك للوكالة أن الهجوم تسبب في إصابة 5 أشخاص فقط.

ويُعرف اللواء 40 التابع للحشد الشعبي بـ "كتائب الإمام علي"، وكان قد تمركز في قضاء دبس (غرب كركوك) عقب أحداث 16 أكتوبر 2017. وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يتم فيها استهداف مقر للحشد في كركوك عبر قصف جوي بهذا الأسلوب.

وفي تطور متزامن، أفاد مراسل "كوردستان 24" بتعرض مواقع للحشد الشعبي في محافظة الأنبار إلى قصف مماثل، مما أسفر عن إصابة أربعة من مقاتلي الحشد بجروح.