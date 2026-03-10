الحرس الثوري الإيراني: السفن الأمريكية فرت لمسافة 1000 كم خوفاً من صواريخنا ومسيراتنا

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، أن حاملات الطائرات الأمريكية، وبشكل خاص "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد"، ابتعدت عن المنطقة لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر خوفاً من القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي أول رد رسمي إيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أن السفن التجارية والعسكرية تمر بسهولة عبر مضيق هرمز، نفى نائيني هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً. وأكد أن القوات الأمريكية في حالة ترقب وقلق، مشيراً إلى أن "القطع البحرية والطائرات الأمريكية تفر من المنطقة لتجنب الاستهداف الإيراني".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري أن تصريحات ترامب "غير دقيقة"، واصفاً وضع الجنود الأمريكيين في المنطقة بالمتذبذب وغير الطبيعي، لافتاً إلى أنهم "يتحصنون في فنادق المنطقة" خشية المواجهة. كما اتهم الجانب الإسرائيلي باستخدام المدنيين "دروعاً بشرية" والاختباء داخل المنشآت الخدمية.

وفي سياق متصل، نفى نائيني الأنباء التي تحدثت عن تراجع مخزون الصواريخ الإيرانية، مؤكداً أن طهران باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب. وكشف أن الصواريخ الإيرانية، التي تحمل رؤوساً حربية تتجاوز زنتها الطن الواحد، جاهزة للإطلاق وموجهة نحو القواعد الأمريكية والإسرائيلية.

واختتم نائيني تصريحاته بالتشديد على قدرة إيران على توسيع دائرة الحرب إذا لزم الأمر، قائلاً: "إن معادلة الأمن هي إما للجميع أو لا أمن لأحد"، مؤكداً أن إيران هي من سيضع النهاية لهذه الحرب، وأن مستقبل المنطقة والمعادلات الإقليمية باتت تحت سيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية.