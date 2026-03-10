ترامب يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز ويتوعد بضربات غير مسبوقة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستشن ضربات أقوى بكثير على إيران إذا أقدمت طهران على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستضربها الولايات المتحدة بقوة أكبر عشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تستهدف مواقع إيرانية يسهل تدميرها، مشيراً إلى أن مثل هذه الضربات قد تجعل من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها كدولة.

وختم ترامب بالقول: "سيحل عليها الموت والنار والغضب.. لكني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ضد إيران ستكون "رحلة قصيرة الأمد"، مشددا في الوقت نفسه على أن الانتصار على طهران لم يتحقق بعد "بشكل كاف".

التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال تجمّع للأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أقيم في ناديه للغولف في دورال بولاية فلوريدا، زادت الضبابية في ما يتّصل بالجدول الزمني للنزاع، بعدما قال لشبكة "سي بي اس" إن الحرب "شارفت على الانتهاء".

وقال ترامب أمام التجمّع في فلوريدا "لقد انطلقنا في رحلة صغيرة لأننا شعرنا بأن علينا القيام بذلك للتخلّص من بعض الأشخاص. وأعتقد أنكم سترون أنها ستكون رحلة قصيرة الأمد".

وتطرّق ترامب مجددا إلى تدمير البحرية الإيرانية وسلاح الجوي الإيراني وكذلك برنامج إيران الصاروخي.

إلا أن ترامب الذي كانت تصريحاته لشبكة "سي بي اس" أدت إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق البورصة، أشار إلى وجوب بذل الولايات المتحدة وإسرائيل مزيدا من الجهود.

وقال "لقد انتصرنا بالفعل في نواح كثيرة، لكننا لم ننتصر بشكل كاف"، داعيا إلى تحقيق "انتصار نهائي" على إيران.

وفي إشارة إلى مقتل المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي وقادة إيرانيين آخرين، قال ترامب إن الولايات المتحدة "لن تتراجع حتى يُهزَم العدو تماما وبصورة حاسمة".