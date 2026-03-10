هجوم صاروخي إيراني ورد إسرائيلي سريع بتدمير منصة الصواريخ

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها ضربت قاذفة صواريخ إيرانية بعد وقت قصير من تعرضها لهجوم صاروخي انطلاقا من أراضي الجمهورية الإسلامية، ما تسبب بإنطلاق صافرات الانذار في مناطق إسرائيلية عدة.

وقال الجيش الاسرائيلي في وقت متأخر الاثنين إنه "حدد انطلاق دفعة صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مضيفا أن الأنظمة الدفاعية عملت على "اعتراض التهديد".

وتسببت الصواريخ الإيرانية بإنطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، ما أجبر السكان على التوجه إلى الملاجىء.

وأفادت خدمة نجمة داوود الحمراء للطوارىء أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا في أعقاب الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية.

ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "ضرب القاذفة التي أطلقت صواريخ باتجاه دولة إسرائيل منذ فترة قصيرة".

وقبل الهجوم الإيراني الأخير، أعلنت إسرائيل أنها شنت "موجة واسعة" من الضربات على طهران للمرة الثانية الاثنين.