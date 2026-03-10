كوردستان تدين استهداف القنصلية الإماراتية وتطالب بغداد بلجم "الجماعات الخارجة عن القانون"

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أدانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، بشدة، الهجمات التي تستهدف المواطنين والمؤسسات المدنية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدةً تعرض القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستهدافٍ ليلة أمس.

وذكرت الدائرة في بيان رسمي، أن "هذه الهجمات غير المبررة تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية"، مبينةً أنه "من المؤسف أن يتم استهداف القنصلية العامة الإماراتية الليلة الماضية، ولكن لحسن الحظ لم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية".

وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت لأربيل إزاء التوترات الحالية، مشدداً على أن "إقليم كوردستان ليس جزءاً من هذه الحرب (الصراع الدائر)، بل كان وسيبقى دائماً داعماً للسلام والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة".

ووجهت دائرة العلاقات الخارجية دعوة صريحة للحكومة الاتحادية في بغداد، مطالبةً إياها بـ "تحمل مسؤولياتها في حماية سيادة العراق، ووضع حدٍ لتلك الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون داخل البلاد، والتي تواصل استهداف إقليم كوردستان بذرائع واهية وبشكل مستمر".