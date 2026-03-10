إسرائيل تصدر أمراً جديداً بالإخلاء الجماعي في جنوب لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت إسرائيل أمراً جديداً بالإخلاء في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شنّها سلسلة غارات على مؤسسة مالية تابعة لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الجوية قصفت "أصولاً ومستودعات" تابعة لجمعية القرض الحسن يوم الاثنين.

وزعمت إسرائيل أن حزب الله، المدعوم من إيران، يستخدم هذه الأموال "لشراء أسلحة ومواد تصنيعها".

وفي سياق منفصل، أصدر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الثلاثاء، تحذيراً بالإخلاء باللغة العربية لسكان جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى الانتقال شمال نهر الليطاني، قائلاً إن "غارات" مستمرة في المنطقة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "أوامر الإخلاء الجماعي الواسعة النطاق" التي أصدرتها إسرائيل لا "تشكل ضمانات فعّالة للحماية"، ولا "تمنح الجيش الإسرائيلي الحق في التعامل مع هذه المناطق كمناطق مفتوحة لإطلاق النار".



أعلن حزب الله يوم الثلاثاء أنه أطلق صواريخ على شمال إسرائيل بعد منتصف الليل بقليل، وكذلك على "تجمع لجنود ومركبات الجيش الإسرائيلي" في بلدة مركابا الحدودية.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة