استجابة فورية.. أسايش أربيل تعلن اعتقال متهم بجريمة قتل في حي الموظفين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قواتها من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل مواطن في أحد أحياء المدينة، وذلك في عملية أمنية سريعة نُفذت فور وقوع الجريمة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تلقت مساء يوم أمس، التاسع من آذار/مارس 2026، بلاغاً يفيد بوقوع حادثة قتل استهدفت مواطناً في حي الموظفين بمدينة أربيل.

وأوضح البيان أنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستحصال الموافقات الأصولية من قاضي التحقيق، تحركت مفارز الأسايش على الفور، وتمكنت من تحديد هوية المتهم المدعو (م. م) وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي".

وأكدت مديرية الأسايش في ختام بيانها أن التحقيقات مع المتهم لا تزال جارية للوقوف على أسباب الجريمة وملابساتها، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.