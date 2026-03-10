وزارة الدفاع التركية: حلف الناتو نشر منظومة باتريوت في ملاطيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء (10 آذار 2026) قيام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنشر منظومة باتريوت في ملاطيا بجنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، أن "القوات المسلحة التركية تلتزم التزاماً كاملاً بضمان أمن بلادنا ومواطنينا"، مضيفة أنه "في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تُتخذ التدابير اللازمة لتأمين حدودنا ومجالنا الجوي، وتُجرى مشاورات مع حلف شمال الأطلسي وحلفائنا".

وأعلنت أنه "إضافةً إلى التدابير التي اتخذناها على المستوى الوطني، عزز حلف الناتو إجراءاته الدفاعية الجوية والصاروخية. وفي هذا السياق، تم نشر منظومة باتريوت في ملاطية، وهي منظومة مخصصة لدعم حماية مجالنا الجوي".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "ستواصل بلادنا، من خلال الحفاظ على قدراتها الدفاعية والأمنية على أعلى مستوى، تقييم التطورات في التعاون والتشاور مع حلف شمال الأطلسي وحلفائنا، والسعي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".