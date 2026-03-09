جمارك الإقليم ترفض قراراً لبغداد بشأن منفذ إبراهيم الخليل

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للجمارك في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، توضيحاً عاجلاً بشأن قرار صادر عن هيئة الجمارك العراقية، معلنةً أنه لن يتم العمل بهذا القرار، وأن الإجراءات في منفذ إبراهيم الخليل الدولي ستستمر كما كانت في السابق.

اليوم الاثنين 9 آذار/مارس 2026، نشرت المديرية العامة للجمارك في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان توضيحاً عاجلاً حول قرار لهيئة الجمارك العراقية. وجاء في التوضيح أن هيئة الجمارك العراقية ذكرت عبر موقعها الرسمي أنه سيتم إدراج مواد (الغذاء والدواء) ضمن نظام "أسيكودا" (ASYCUDA)، ويجب دفع رسومها وضرائبها لصالح حسابات الجمارك العراقية في منفذ إبراهيم الخليل الدولي، وذلك عن طريق (البيان المسبق) ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 أيار 2026.

وصرحت المديرية العامة لجمارك الإقليم قائلة: "إن هذا المنشور الصادر عن بغداد يخالف الفقرة (8) من القرار رقم (569) الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي، والذي أكد على أن استيفاء الرسوم الجمركية يجب أن يكون في المكاتب الجمركية التي يتم استيراد البضائع من خلالها"، كما أشارت إلى أن هذا القرار اتُخذ دون أي تنسيق مسبق مع حكومة إقليم كوردستان.

وفي ختام البيان، طمأنت المديرية جميع التجار والشركات العاملة في مجال الأدوية والأغذية والرأي العام، بأن الإجراءات في جمارك منفذ إبراهيم الخليل الدولي ستُنفذ بنفس الآلية السابقة وفي إطار القوانين والتعليمات المعمول بها، ولم يطرأ أي تغيير على طريقة استيفاء الرسوم والضرائب.