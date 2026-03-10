نيجيرفان بارزاني يبارك للمرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة تهنئة رسمية إلى مجتبى علي خامنئي، بمناسبة اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن تمنياته بالتوفيق للمرشد الإيراني الجديد في مهامه ومسؤولياته الجديدة، كما قدم تهانيه الحارة لشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، سلط نيجيرفان بارزاني الضوء على أهمية حسن الجوار والروابط القائمة بين أربيل وطهران.

مؤكداً أن إقليم كوردستان يتطلع دائماً إلى تطوير علاقاته التاريخية والودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أشار رئيس الإقليم إلى أن تعزيز هذه العلاقات يهدف إلى خدمة مصالح الشعبين، وسيكون له دور فعال في تقوية وترسيخ التعايش السلمي في المنطقة بأسرها.

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

سيادة آية الله السيد مجتبى علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بمناسبة انتخابكم مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أتقدم إليكم وإلى شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحر التهاني والتبريكات، ونرجو لكم النجاح في مهامكم ومسؤولياتكم الجديدة.

إن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، يرغب في تطوير علاقات الصداقة التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خدمة لمصالح شعبينا والتعايش السلمي في عموم المنطقة.

مع التقدير..

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

10 آذار 2026