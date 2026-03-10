قطر تتهم إيران بتصعيد الهجمات على بنيتها التحتية المدنية

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت قطر، الثلاثاء، من أن العالم بأسره سيشعر بالتداعيات الاقتصادية للهجمات على البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

واتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إيران بمواصلة هجماتها ضد البنى التحتية في قطر، بعد أكثر من أسبوع على تسبب ضربات بمسيرات إيرانية بوقف إنتاج الغاز في الدولة الخليجية.

وقال الأنصاري إن "استهداف البنى التحتية المدنية متواصل.. نندد بأي تبرير يقدّمه الإيرانيون لهذه الهجمات"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

ومضى الأنصاري قائلا إن "الهجمات على منشآت الطاقة التي وقعت، في الجانبين، تعد سابقة خطيرة.. ستصل تداعياتها إلى العالم بأسره".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن المبررات التي تستخدمها إيران للهجمات على دولة قطر والدول الأخرى مرفوضة تماما.

مشددا على أن القوات المسلحة القطرية وقوات الأمن أظهرت احترافية عالية في التعامل مع التهديدات القادمة من إيران.

وأضاف: لم نتوقع أبدا أن تأتينا هذه الهجمات من جارتنا، لطالما بنينا هذه العلاقة على أساس الحفاظ على حسن الجوار والعلاقات مع إيران بحسن نية.