دمشق تعيّن سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع السوري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دمشق الثلاثاء تعيين القيادي الكوردي العسكري البارز سيبان حمو معاونا لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية، تطبيقا لاتفاق أنهى آواخر كانون الثاني/يناير مواجهة عسكرية بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات السورية.

وأورد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عاصم غليون، وفق ما نقل الاعلام الرسمي، "تعيين سيبان حمو معاونا لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية في الجمهورية العربية السورية".

قاد حمو، الذي يُعد من أبرز القادة العسكريين الكورد وشارك في التفاوض مع دمشق، وحدات حماية الشعب التي شارك في تأسيسها، وشكلت العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، التي تصدّت ببسالة لتنظيم داعش حتى دحره من آخر مناطق سيطرته في سوريا عام 2019.

وأدى حمو المتحدر من منطقة عفرين (شمال)، وهو كذلك عضو في قيادة قوات سوريا الديموقراطية، دورا رئيسيا في المفاوضات مع دمشق، والتي أفضت بعد أسابيع من التصعيد العسكري الى توقيع اتفاق في كانون الثاني/يناير، نص على دمج تدريجي لمؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية.

وأتاح الاتفاق الكورد الذين انكفأوا على وقع التصعيد الى المناطق ذات الغالبية الكوردية في محافظة الحسكة (شمال شرق)، تسمية مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة.

وعيّن الرئيس أحمد الشرع بموجب مرسوم رئاسي نور الدين أحمد عيسى، وهو كوردي من مدينة القامشلي، محافظا للحسكة في شباط/فبراير.

ويقضي الاتفاق أيضا بتشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديموقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد، وتشكيل لواء آخر لقوات كوباني (عين العرب).

وشكل الاتفاق عمليا ضربة قاصمة للكورد الذين كانوا يطمحون للحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية التي بنوها خلال سنوات النزاع، وشملت مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة ومدربة، تولت إدارة مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها ضمت حقول نفط وغاز.