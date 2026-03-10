آنو جوهر يشيد بمسيرة البطريرك ساكو ويؤكد: نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ الكنيسة والوطن

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد السكرتير العام للتحالف المسيحي، آنو جوهر عبدوكا، وأن استقالة غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الكنيسة والوطن، مشيداً بمسيرته التي وصفها بأنها من أصعب المراحل في تاريخ الكنيسة وشعبنا، ومثمناً دوره في صون حضور وكرامة المسيحيين وجميع أبناء الوطن.

وشدد عبدوكا في بيان رسمي على ثبات الكنيسة الكلدانية في رسالتها الروحية والوطنية بأرض الرافدين.

داعياً بالصلوات لقداسة البابا وآباء السينودس لمنحهم الحكمة في اختيار الراعي الجديد، مجدداً التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب الشعب المسيحي في العراق وإقليم كوردستان والدفاع عن حقوقه المشروعة وحضوره التاريخي كجزء أصيل من هوية وحضارة هذه الأرض.

وفيما يأتي نص البيان:

تلقّينا باهتمام وتقدير إعلان غبطة أبينا البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو تقديم استقالته من الخدمة البطريركية للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، بعد سنوات طويلة من القيادة الروحية والرعاية الأبوية في مرحلة كانت من أصعب المراحل في تاريخ الكنيسة وشعبنا في الوطن وفي بلدان الانتشار.

إننا، في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ كنيستنا ووطننا، نرفع صلاتنا إلى الرب له المجد من أجل غبطته، شاكرين ما قدّمه من خدمة وتفانٍ في سبيل الكنيسة الكلدانية وأبنائها، ومن أجل صون حضور المسيحيين وكرامتهم وحقوقهم وحقوق ابناء الوطن ككلّ.

كما نصلّي من أجل قداسة ابينا الپاپا لاوون الرابع عشر ونيافة آبائنا المطارنة الكلدان الاجلاء اعضاء سينودس الكنيسة الكلدانية، ومن أجل الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية جمعاء اكليروساً ومؤمنين، لكي يقودها الرب بروحه القدوس في هذه المرحلة الحساسة، ويمنحها الحكمة والنعمة في اختيار الراعي الذي يريده لخدمة شعبه وأمانة رسالته.

لقد علّمنا ربنا وإلهنا يسوع المسيح له المجد أن عظمة القيادة في الكنيسة تقوم على روح الخدمة والمحبة، إذ قال:

«مَن أراد أن يكون فيكم عظيمًا فليكن لكم خادمًا» (متى 20: 26).

إن الكنيسة الكلدانية، التي تحمل تاريخًا عريقًا من الإيمان والشهادة في أرض الرافدين بيث نهرين والشرق منذ فجر المسيحية، ستبقى، بنعمة الرب ، ثابتة في رسالتها الروحية والوطنية، شاهدةً لقيم الإنجيل، ورسالة سلامٍ وأملٍ في وطننا.

وإذ نؤكد دعمنا الكامل لكنيستنا الكلدانية ومؤسساتها الروحية، فإننا نجدد التزامنا بالوقوف إلى جانب شعبنا المسيحي الأصيل في العراق وإقليم كوردستان، وبالدفاع عن حضوره التاريخي وحقوقه المشروعة، باعتباره جزءًا أصيلًا من هوية هذه الأرض وحضارتها.

ونجدد ثقتنا بوعد الرب يسوع المسيح له المجد:

«أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (متى 28: 20).

نسأل الرب أن يحفظ كنيستنا، ويبارك شعبنا، ويمنح العراق وإقليم كوردستان والمنطقة السلام والاستقرار.

آنو جوهر عبدوكا

السكرتير العام للتحالف المسيحي

وزير النقل والاتصالات