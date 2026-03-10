السوداني والديمقراطي الكوردستاني: لا ينبغي أن تشكل الأراضي العراقية تهديداً لأي دولة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي، وبحضور رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وتطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على رفض استهداف أيٍّ من المدن العراقية، وعدم السماح بأن تكون أراضي العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة.

وتناول اللقاء الوضع السياسي الداخلي، والعمل على السعي الحثيث نحو إكمال الاستحقاقات الدستورية، وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في سبيل الارتقاء بالجوانب التنموية المختلفة، خدمةً لجميع أبناء البلاد.