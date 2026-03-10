وفد من الديمقراطي الكوردستاني يلتقي السوداني.. ورواتب موظفي الإقليم لشهر آذار ستُوزع قبل العيد

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، دانر عبد الغفار، أنه بالتزامن مع تمويل رواتب الموظفين في العراق لشهر آذار، سيتم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أيضاً قبل حلول عيد الفطر.

وقال عبد الغفار لـ كوردستان 24، إن وفداً من أعضاء الكتلة برئاسة "فرهاد أتروشي"، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، زاروا اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ حيث بحث الجانبان ملف الرواتب، والهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، وصرف المستحقات المالية للمزارعين.

وأكد المتحدث باسم الكتلة أن الاجتماع تناول الهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان عبر الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرون)، وضرورة الكشف عن مرتكبيها.

وبحسب المتحدث، فقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن استخدام الفصائل لمنصات إطلاق صواريخ متنقلة حال دون التمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الهجمات.