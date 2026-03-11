قائد الشرطة الايرانية يحذر من أن المتظاهرين سيتم التعامل معهم كـ"أعداء"

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حذّر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، المتظاهرين الذين يؤيدون مواقف أعداء البلاد، من أن السلطات ستتعامل معهم على هذا الأساس، وذلك وفق تصريحات له بثها التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء.

وقال رادان في تصريحاته "إذا تقدم أحد بما يتماشى مع رغبات العدو، فلن ننظر إليه بعد الآن على أنه مجرد متظاهر، بل سننظر إليه على أنه عدو". وأضاف "جميع قواتنا أيضا على أهبة الاستعداد، ويدها على الزناد، مستعدة للدفاع عن ثورتها".



المصدر: فرانس برس