وزارة الاتصالات العراقية: ربط 40 ألف صهريج بنظام الـ GPS لمكافحة تهريب المشتقات النفطية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن ربط 40 ألف صهريج لنقل الوقود بنظام تتبع إلكتروني (GPS)، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة تهريب النفط والمشتقات النفطية.

وأشارت وزارة الاتصالات في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أنها وعبر "شركة السلام العامة"، قامت بتوفير منظومة الـ GPS لصهاريج شركة توزيع المنتجات النفطية، حيث تم تثبيتها في كافة الصهاريج الحكومية والأهلية (الخاصة) في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تشديد الرقابة على عملية نقل الوقود في جميع محافظات العراق، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة إدارة قطاع النقل النفطي ومنع أي تلاعب أو عمليات تهريب.

وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة ستساعد الجهات المعنية على مراقبة حركة الصهاريج ومساراتها بدقة، وذلك ضمن المساعي الرامية لـ حماية الثروة الوطنية ومنع الهدر المالي.

يأتي تثبيت هذا النظام لـ 40 ألف صهريج ضمن خطة شاملة لتنظيم حركة الشاحنات والسيطرة على عملية توزيع المشتقات النفطية في كافة مناطق العراق.