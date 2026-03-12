قطر تعلن تعرضها لهجوم إيراني بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قطر، الأربعاء، تعرضها لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في "إكس": "تعرض دولة قطر لهجوم بعدد (9) صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، يوم الأربعاء".

وأضافت: "نجحت قواتنا المسلحة (بفضل من الله) بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لعدد (8) صواريخ باليستية وسقوط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة".

ووصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، الضربات الإيرانية على دول الخليج بأنها "سوء تقدير خطير"، مؤكدا أن ذلك "قد دمر كل شيء"، لكنه أصر على أن الحل الآن يجب أن يكون عبر تجديد المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء القطري لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن البلاد دخلت ما أسماه "فترة صعبة للغاية"، لكنه أشاد في الوقت ذاته بمهنية قوات الدفاع والأمن.

وتابع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا: "هناك شعور كبير بالخيانة. فبعد ساعة واحدة فقط من بدء الحرب، تعرضت قطر ودول خليجية أخرى للهجوم. لقد أوضحنا تماما أننا لن نشارك في أي حروب ضد جيراننا".

وأضاف: "كل الهجمات على دول الخليج.. لم نكن نتوقع هذا أبدا من جارنا. لقد حاولنا دائما الحفاظ على علاقة طيبة مع إيران، لكن المبررات والذرائع التي يستخدمونها مرفوضة تماما".

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وأن مسؤولية التراجع تقع على عاتق جميع الأطراف، قائلا: "نحن مستمرون في السعي لتهدئة التصعيد. إنهم جيراننا، وهذا قدرنا".