منظمة الصحة العالمية: 18 هجوماً استهدف المنشآت الصحية في إيران و25 في لبنان منذ بدء الحرب

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، يوم الأربعاء 11 آذار 2026، عن توثيق 18 هجوماً استهدف مرافق الرعاية الصحية في إيران منذ اندلاع العمليات العسكرية في 28 شباط الماضي، مؤكدة أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف الكوادر الطبية.

وذكرت المنظمة في تقرير رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل واستهدفت المراكز والمرافق الصحية الإيرانية، أدت إلى مقتل ثمانية من العاملين في القطاع الصحي.

وحذرت المنظمة من أن استهداف المؤسسات الطبية يضع حياة المرضى والفرق الطبية في خطر داهم، ويحرم المجتمعات من الخدمات الصحية الحيوية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الأدوية والرعاية الطبية الطارئة.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تسجيل 25 هجوماً على المراكز الصحية في لبنان خلال الفترة ذاتها، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 29 آخرين بجروح.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الهجمات التي تطال مرافق الرعاية الصحية تشكل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي الإنساني، داعية الأطراف المتنازعة إلى احترام قدسية المؤسسات الطبية وحماية المنشآت والكوادر والمرضى أثناء النزاعات المسلحة.