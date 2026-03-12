إيران تتوعد باستهداف مصارف ومصالح اقتصادية أميركية وإسرائيلية رداً على قصف بنك في طهران

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تعهّدت إيران، اليوم الأربعاء، بشن ضربات عسكرية تستهدف مراكز اقتصادية ومصارف تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بتعرض مصرف إيراني في العاصمة طهران لغارات ليلية أدت إلى وقوع ضحايا.

وأصدر "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية في إيران، بياناً نقله التلفزيون الرسمي، أكد فيه أن "العدو أطلق يدنا في استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف التابعة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني". وفي سياق هذا التهديد، وجّه المقر تحذيراً عاجلاً لسكان المنطقة، حثهم فيه على تجنب التواجد في محيط هذه المنشآت بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه التطورات بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت خلال الليل مصرفاً في طهران، ما أسفر عن مقتل عدد غير محدد من الموظفين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وقوع الهجوم، موضحاً في منشور عبر منصة "إكس" أن القصف طال فرعاً لأقدم بنوك البلاد في وقت كان فيه "مكتظاً بالموظفين". وشدد عراقجي على أن بلاده "ستثأر لهذه الجريمة"، فيما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يحدد الحصيلة النهائية لعدد الضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.