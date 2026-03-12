"الدفاع الإماراتية" تعلن التصدي لـ 52 صاروخاً ومسيّرة إيرانية خلال يوم واحد

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، عن تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية يوم الأربعاء مع عدد من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على حسابها في "إكس": "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (11 مارس 2026) مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و 39 طائرة مسيرة قادمة من إيران".

وأضاف البيان: "ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1514 طائرة مسيرة".

وتابع البيان: "خلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية، والغانية والأندونيسية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".