الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن حزب الله أطلق ليل الأربعاء نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها نحو الدولة العبرية منذ بداية الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني في مؤتمر صحافي "خلال الليلة الماضية، شن حزب الله بالتنسيق مع إيران هجوما أطلقت خلاله صواريخ وطائرات مسيرة على المدن والمجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل".

وحول أعداد تلك الصواريخ قال شوشاني "تقريبا نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن".

وأضاف شوشاني "كانت تلك أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب"، مشيرا إلى أنه "كان لدينا دفاع جوي جيد واستجابة سريعة، ما أدى إلى وقوع إصابات معدودة، فقط ضربة أو اثنتان أو ثلاث مباشرة... وبعض المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة".

وتخوض إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران منذ الثاني من آذار/مارس الجاري حربا بعد يومين على هجوم مشترك شنته الدولة العبرية والولايات المتحدة الاميركية على الجمهورية الإسلامية.

وفي مدينة مجد الكروم في شمال إسرائيل، التقى فريق وكالة فرانس برس عائلة طالت شظايا القصف غرفة المعيشة في منزلها وأحدثت ثقبا كبيرا.

وقال صاحب المنزل خليل خليل وهو يقف قرب الأنقاض، إن صافرات الإنذار دوت بينما كانت عائلته المكونة من تسعة أفراد تحتسي القهوة بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وأشار إلى أن مقذوفا أصاب منزلهم بينما كانوا في طريقهم إلى الغرفة المحصنة، لكنه تسبب فقط في إصابات طفيفة لعدد منهم.

وأضاف خليل "كنا محظوظين جدا، الحمد لله لم يُقتل أحد".

وأفاد مسؤول في الدفاع المدني، رفض الكشف عن اسمه، لفرانس برس، يبدو أن الأضرار نجمت عن صاروخ دفاع جوي طائش أطلقه الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري شوشاني إن الجيش نفذ ليلة الأربعاء موجة من الضربات ضد حزب الله في جنوب لبنان للحد من قدرته على إطلاق الصواريخ، كما واصل استهداف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وأضاف شوشاني أن حزب الله أطلق بشكل إجمالي أكثر من ألف طائرة مسيّرة وصاروخ وقذيفة باتجاه إسرائيل خلال الأيام الاثني عشر الماضية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس إنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.

لاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إنه وسع عملياته في جنوب لبنان إذ أنذر سكان جنوب نهر الزهراني بالتوجه شمال النهر، مؤكدا أنه سيعمل "بقوة" في المنطقة ضد حزب الله.



المصدر: فرانس برس