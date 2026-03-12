لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: "إغراق المنطقة في الظلام سيجعل جنودكم صيداً سهلاً"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) في تصعيد جديد للغة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، حذر علي لاريجاني من تداعيات أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية، مؤكداً أن الرد الإيراني سيجعل القوات الأمريكية في المنطقة في مرمى النيران وسط فوضى شاملة.

جاء هذا الرد تعقيباً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم فيها قدرة الولايات المتحدة على تدمير شبكة الكهرباء الإيرانية بالكامل، قائلاً: "بإمكاننا تفكيك القدرة الكهربائية لإيران في غضون ساعة واحدة، لكننا لم نفعل ذلك بعد".

تحذير من "ظلام دامس"

وفي رد حازم، أشار لاريجاني إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيعود وبالاً على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلاً: "إذا فعلوا ذلك، فإن المنطقة بأكملها ستغرق في الظلام في أقل من نصف ساعة". وأضاف محذراً من التبعات الميدانية: "هذا الظلام سيوفر فرصة سانحة لاصطياد الجنود الأمريكيين وهم يركضون بحثاً عن الأمان".

سياق الصراع: القصف والقصف المضاد



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، حيث تكررت حوادث القصف الأمريكي التي استهدفت مواقع فصائل موالية لإيران في العراق وسوريا، بزعم الرد على هجمات طالت قواعد أمريكية.

يرى مراقبون أن تصريحات لاريجاني تعكس استراتيجية "توازن الرعب" التي تعتمدها إيران؛ فبينما تلوح واشنطن بالتفوق التكنولوجي والجوي، تلوح طهران بالقدرة على خلق حالة من الفوضى الإقليمية واستهداف القوات البرية الأمريكية في بيئة معادية، مستغلةً نفوذها الجغرافي وحلفاءها في المنطقة.



