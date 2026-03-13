اليونان توقف بولندياً بشبهة التجسس على قاعدة عسكرية أميركية في كريت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت الشرطة اليونانية رجلا بولنديا تتهمه بالتجسس على القاعدة العسكرية التي تستخدمها القوات الأميركية في جزيرة كريت، وذلك بعد أيام من توقيف رجل جورجي بالتهم نفسها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء "ايه أن ايه" الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة أن البولندي البالغ 58 عاما يُشتبه بأنه التقط صورا للسفن التي تدخل القاعدة في كريت. وقد نفى هذه التهم.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر. فورد"، وهي الأكبر في العالم، قد استخدمت هذه القاعدة في طريقها الى الشرق الأوسط في أواخر شباط/فبراير، قبيل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وفي الثاني من آذار/مارس، اعتُقل رجل جورجي بتهمة التجسس في القاعدة نفسها. وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين لدخوله اليونان في شكل غير قانوني، بينما لا تزال تهم التجسس الموجهة إليه قيد التحقيق.

ونفى الجورجي البالغ 36 عاما تهم التجسس كذلك.

وتضم القاعدة البحرية في سودا نحو ألف شخص من بينهم عسكريون، وموظفون مدنيون أميركيون ومحليون.