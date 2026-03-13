نيجيرفان بارزاني وإيمانويل ماكرون يجريان اتصالاً هاتفياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجری رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اتصالاََ هاتفياََ اليوم (الجمعة، 13 آذار 2026)، مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، ٲعرب خلاله عن ٳدانته بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً مشتركاً للبيشمركة والقوات الفرنسية العاملة ضمن إطار التحالف الدولي بمنطقة مخمور الليلة الماضية، والذي أسفر عن وفاة أحد ضباط الصف الفرنسيين وإصابة عدد آخر من الجنود الفرنسيين.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تعازيه الحارة وتعازي شعب كوردستان وتعاطفهم للرئيس ماكرون وشعب وحكومة فرنسا وعوائل ورفاق ضابط الصف الفرنسي الذي قدم حياته من أجل حماية الأمن ومواجهة الإرهاب، وأكد أن قلوبنا معهم، آملاً الشفاء العاجل للجرحى.

كما أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للدعم والمساعدات التي تقدمها فرنسا للعراق وإقليم كوردستان، ولتضحيات القوة الفرنسية المتواجدة في إقليم كوردستان.

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بأداء واجبها ومنع هجمات تلك المجاميع ومعاقبتها وتحول بذلك دون تعرض مصالح البلد وعلاقاته مع المجتمع الدولي للخطر.

من جانبه، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره لاتصال نيجيرفان بارزاني وتعاطفه وتعاطف شعب كوردستان، وأكد أن فرنسا ستستمر في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاتصال، ناقش الجانبان آخر تطورات الحرب وتداعياتها في المنطقة، وأكدا على تكثيف المساعي الرامية لإيقاف الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية.