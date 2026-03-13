سفينة ملكيتها تركية تعبر مضيق هرمز "بإذن من إيران"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت سفينة تركية من عبور مضيق هرمز بإذن من إيران، حسبما أعلن وزير النقل التركي الجمعة بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف حركة الملاحة تقريبا في هذا الشريان الحيوي.

وقال الوزير عبد القادر أورال أوغلو للصحافيين "لدينا 15 سفينة في مضيق هرمز، وتمكنّا من تمرير إحداها بعد الحصول على إذن من السلطات الإيرانية".

وجاءت تصريحاته في يوم اعترضت أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي صاروخا أطلقته إيران في المجال الجوي التركي، في ثالث حادثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير.

ولم يحدد أورال أوغلو متى عبرت السفينة مضيق هرمز.

وقال "نحاول البقاء على اتصال مع الجانب الإيراني"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف "أربع عشرة سفينة من سفننا تنتظر، ولا تواجه أي مشكلات حاليا"، مشيرا إلى "عدم وجود أي سفن ترفع العلم التركي" في المنطقة.

وتعرضت دول في الخليج لضربات إيرانية متكررة ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية. كما استهدفت طهران سفنا تجارية خلال عبورها مضيق هرمز، وحذّرت من أن عبوره لن يكون آمنا طالما تواصلت الحرب عليها.