ترامب يهدد البنية التحتية النفطية الإيرانية عقب قصف أمريكي لمواقع عسكرية في جزيرة خارك

أربيل (كوردستان 24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة دمرت مواقع عسكرية في جزيرة حيوية لمنظومة النفط الإيرانية، محذراً من أن البنية التحتية النفطية قد تكون "الهدف التالي" إذا استمرت طهران في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي إطار تعزيزات عسكرية واسعة، أعلن مسؤول أمريكي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن الولايات المتحدة بصدد نشر عناصر من وحدة "المارينز" وسفينة هجوم برمائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا التحرك لا يعني بالضرورة وجود عملية برية وشيكة.

وخلال إحاطة صحفية في البنتاغون، يوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إن هناك أنباء تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، "مصاب بجروح وربما تشوهات"، دون تقديم أدلة ملموسة على حالته الصحية. وتأتي هذه التصريحات في وقت ترجح فيه إسرائيل إصابة خامنئي منذ بداية الحرب، خاصة وأنه لم يظهر علنًا منذ توليه القيادة.

ووصف هيغسيث التحركات الإيرانية في مضيق هرمز بأنها تعكس "حالة من اليأس الشديد" نتيجة حجب جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، مضيفاً: "لقد تعاملنا مع الأمر ولا داعي للقلق".

على صعيد آخر، أعلن الجيش الأمريكي مقتل جميع أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود من طراز (KC-135)، والبالغ عددهم ستة عسكريين، إثر تحطمها غربي العراق، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث. وبهذا يرتفع عدد القتلى الأمريكيين في عملية "إبيك فيوري" (Epic Fury) إلى 13 جندياً على الأقل، سقط سبعة منهم خلال العمليات القتالية.



المصدر: AP