هيئة تنظيم البث الأمريكية تُهدد بسحب تراخيص محطات البث بعد شكاوى ترامب بشأن إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ردّ بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، على شكوى ترامب بشأن التغطية السلبية للحرب الإيرانية، بنشر تغريدة تهديدية لمحطات البث، حثّها فيها على "تصحيح مسارها قبل حلول موعد تجديد تراخيصها".

وكان كار قد بدأ سابقًا تحقيقات مع شبكات تلفزيونية وصفها بأنها منحازة بشكل غير عادل، وأبرزها الضغط على شبكة ABC لإيقاف برنامج جيمي كيميل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها كار تغطية إيران، على الرغم من أن ترامب والبيت الأبيض قد صعّدا هجماتهما في الأيام الأخيرة ضد التغطية التي يعتبرانها مفرطة في النقد أو غير عادلة.

وحذر كار قائلاً: "القانون واضح. يجب على محطات البث العمل بما يخدم المصلحة العامة، وإلا ستُسحب تراخيصها".



المصدر: AP