الحرس الثوري يهاجم قاعدة الظفرة بالامارات بـ10 صواريخ باليستية

أربيل (كوردستان24)- اعلن الحرس الثوري الايراني، اليوم الاحد، تنفيذ الموجة 53 من الوعد الصادق 4 بضرب قاعدة الظفرة الامريكية في الامارات بـ10 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقال الحرس الثوري في بيان، انه "اطلق الموجة الـ53 من عملية الوعد الصادق 4 بالرمز المقدس (يا جواد الائمة ادركني) وتكريم ذكرى 84 شهيداً من شهداء بحرية المدمرة دانا التابعة لجمهورية إيران الإسلامية تم إطلاق 10 صواريخ فتح وقدر تفوق سرعتها سرعة الصوت وطائرات بدون طيار مدمرة ضد قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الظفرة والتي لعبت دوراً مسانداً واستخباراتياً في الهجوم على ج.أ. ومراكز القيادة والسيطرة الإقليمية وإدارة الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني". وفقاً للبيان.

واكد انه "بإذن الله ستستمر الهجمات المتواصلة والساحقة ضد أهداف ومراكز ومصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حتى يستسلم المعتدي وينال عقابه".