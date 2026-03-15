الأمطار والضباب يسيطران على أجواء العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار فرص تساقط الأمطار وتقلبات درجات الحرارة حتى يوم الخميس القادم.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، بينما تشهد الأقسام الشرقية منهما تساقط أمطار معتدلة الشدة خلال النهار.

وفي المنطقة الشمالية، يتوقع هطول أمطار تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية، مع احتمالية تشكل ضباب خفيف إلى متوسط في الصباح الباكر بالمناطق الوسطى والشمالية يتلاشى تدريجياً.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الإثنين، فستسجل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية 16 درجة مئوية، ونينوى 18، وكركوك 19.

بينما ترتفع في صلاح الدين والأنبار لتصل إلى 21، وفي بغداد وديالى 22، وكربلاء وبابل 23، والنجف وواسط 24، والديوانية والمثنى 25، وصولاً إلى البصرة وميسان بـ 26 وذي قار بـ 27 درجة مئوية.

أما يوم الثلاثاء، فيميل الطقس للاستقرار والصحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع استمرار الأجواء الغائمة والممطرة في الأقسام الشمالية، لتعود درجات الحرارة وترتفع بضع درجات في عموم البلاد يوم الأربعاء مع أجواء غائمة جزئياً بشكل عام.

وتختتم الحالة الجوية للأسبوع يوم الخميس بطقس غائم وممطر في كافة أنحاء البلاد، حيث تشتد غزارة الأمطار وتصبح رعدية في المنطقة الشمالية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتراجع في مدى الرؤية الأفقية بسبب شدة الهطول.