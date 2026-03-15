القضاء العراقي يعلن إحصائية شهر شباط: تسجيل أكثر من 28 ألف عقد زواج و6 آلاف حالة طلاق

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، عن الإحصائية الرسمية لعقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة في جميع محاكم الاستئناف في البلاد خلال شهر شباط من عام 2026.

الأرقام الإجمالية

أظهرت البيانات الإحصائية أن إجمالي عقود الزواج المسجلة بلغت 28,479 عقداً، في حين سجلت المحاكم 6,151 حالة طلاق خلال الشهر نفسه.

بغداد في الصدارة

تصدرت العاصمة بغداد القائمة في كلا المؤشرين، حيث سجلت محاكم استئناف الرصافة والكرخ مجتمعة 7,533 عقد زواج، مقابل 2,425 حالة طلاق، مما يجعل العاصمة المنطقة الأعلى تسجيلاً لهذه الحالات على مستوى العراق.

توزيع المحافظات

نينوى: جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عقود الزواج بواقع 2,968 عقداً.

البصرة: سجلت أعلى معدل طلاق خارج العاصمة بواقع 539 حالة، مقابل 2,303 عقد زواج.

بابل والنجف: سجلت المحافظتان أرقاماً متقاربة في حالات الزواج (تجاوزت الـ 2000 في بابل و1500 في النجف).

الأقل تسجيلاً

أشارت الإحصائية إلى أن محافظة واسط كانت الأقل في حالات الطلاق المسجلة بواقع 102 حالة فقط، بينما كانت محافظة المثنى الأقل في عدد عقود الزواج المسجلة بواقع 666 عقداً.

وتصدر هذه الإحصائية بشكل شهري عن مجلس القضاء الأعلى لرصد المتغيرات الاجتماعية وتوثيق النشاط العدلي في المحاكم العراقية كافة.