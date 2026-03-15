سويسرا ترفض عبور طائرتي استطلاع أميركيتين أجواءها التزاماً بمبدأ الحياد

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات السويسرية رفضها طلبا أمريكيا بالسماح لطائرتي استطلاع عسكريتين بعبور أجواء سويسرا في إطار المواجهة مع إيران، انطلاقا من سياسة الحياد التي تلتزمها برن.

وأوضحت السلطات في برن أن القوانين السويسرية تحظر بشكل واضح وصريح استخدام المجال الجوي لأغراض عسكرية من قبل أي طرف من الأطراف المشاركة في النزاعات ، وتعلق الطلب الأمريكي بطائرتي استطلاع.

ورغم ذلك، تمت الموافقة على طلبات تتعلق برحلة صيانة واحدة ورحلتي نقل مرتبطة بالنزاع الدائر في إيران.

وقال مسؤولون سويسريون إنه مسموح بالتحليق للأغراض الإنسانية أو الطبية، مثل نقل الجرحى، وكذلك الرحلات الجوية غير المرتبطة بالنزاع.