وزير الخارجية الإيراني: "لا يوجد سبب" للتحدث مع مبعوثي ترامب

أربيل (كوردستان24)- أخبر عباس عراقجي برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس يوم الأحد أن المفاوضين الإيرانيين كانوا يجرون محادثات مع مبعوثين أمريكيين عندما اتُخذ قرار مهاجمة بلاده.

وقال عراقجي: "لا نرى أي سبب يدفعنا للتحدث مع الأمريكيين" حول كيفية إنهاء الحرب، وأن إيران لم تختبر "تجربة جيدة" في الحوار مع الأمريكيين.

وأضاف عراقجي أن إيران "منفتحة على الدول التي ترغب في التحدث معنا بشأن المرور الآمن لسفنها" عبر مضيق هرمز، وأن "عدداً من" الدول تواصلت معها بهذا الشأن، دون أن يذكر أسماءها.

وعند سؤاله عن مصير المواد النووية لبلاده، قال الوزير إنها تحت الأنقاض جراء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، و"ليس لدينا أي خطة لاستعادتها" من هناك.



المصدر: رویترز