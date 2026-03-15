السوداني والسيسي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية ويرفضان محاولات جرّ العراق إلى الصراع

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، تناول خلاله الجانبان آخر المستجدات في المنطقة وتداعيات الحروب المستمرة على الاستقرار الإقليمي.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، اليوم الأحد 15 آذار 2026، أن الجانبين شددا على أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية وتحقيق التضامن اللازم لحل الأزمات عبر الحوار، بما يضمن حماية أمن ومصالح شعوب المنطقة.

وخلال الاتصال، أدان السوداني والسيسي الهجمات التي استهدفت المدن العراقية، وأعربا عن رفضهما القاطع لاستهداف القوات الأمنية العراقية، ورفض كافة المحاولات الرامية لجرّ العراق إلى أتون الحرب الدائرة في المنطقة.

كما أكد الرئيسان ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ووجها دعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الصراع، لما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.