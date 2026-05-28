الكويت تصف الهجمات الإيرانية ضدها بأنها "تصعيد خطير"

أربيل (كورستان24)- دانت الكويت الخميس الهجمات الإيرانية الأخيرة عليها ووصفتها بأنها "تصعيد خطير"، وسط مواجهات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران تهدد وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في الثامن من نيسان/أبريل.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها".

وأعلن الجيش الكويتي صباح الخميس أنه تصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

