وزير الصحة: لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالحمى النزفية في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استعرض وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أحدث البيانات والمعلومات المتعلقة بالوضع الصحي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام العطل الرسمية والأعياد، بالإضافة إلى مخاطر الحمى النزفية وإجراءات الوقاية منه.

واليوم الخميس 28 مايو/أيار 2026، أعلن وزير الصحة في مؤتمر صحفي، أن كافة المؤسسات والمرافق الصحية التابعة للوزارة، بما في ذلك العيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ والفرسان، والمستشفيات التخصصية (مثل مستشفيات الولادة، الأطفال، مراكز الأورام السرطانية ومصارف الدم)، تعمل بجهوزية تامة وعلى مدار 24 ساعة يومياً. وأشار إلى أن فرق الإسعاف الفوري (122) في حالة تأهب واستعداد كامل لمواجهة أي حالة طارئة.

وخلال زيارته الميدانية لمستشفى أربيل للولادة والأمومة، كشف الدكتور سامان برزنجي عن إحصائية الـ24 ساعة الماضية للمستشفى قائلاً: "خلال اليوم الماضي، شهد المستشفى ولادة 37 طفلاً، وتسجيل 49 حالة رقود (إدخال للمستشفى)، واستقبال أكثر من 180 مراجعاً، وهو ما يثبت استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية حتى خلال أيام العيد والعطل الرسمية".

وبخصوص انتشار مرض الحمى النزفية، طمأن وزير الصحة المواطنين بعدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالمرض داخل حدود الإقليم حتى الآن، باستثناء حالة واحدة وافدة من المحافظات العراقية الأخرى دخلت السليمانية وتماثلت للشفاء التام بعد تلقي العلاج الطبي اللازم.

ومع ذلك، حذّر الوزير بالقول: "بما أننا في موسم نشاط وانتشار هذا الفيروس، فإننا نتوقع تسجيل حالات إيجابية، ولهذا كثفت فرقنا الصحية جولات المراقبة والتقصي الميداني".

ووجه وزير الصحة الإرشادات الوقائية التالية للمواطنين تزامناً مع عيد الأضحى:

تجنب ذبح الأضاحي والمواشي داخل المنازل والأماكن العشوائية وغير القانونية.

الالتزام التام بذبح الأضاحي في المجازر والمسالخ الحكومية المرخصة التي تخضع لإشراف لجان الطب البيطري.

اتباع إجراءات الوقاية الشخصية وارتداء الكمامات والقفازات عند التعامل مع اللحوم والمواشي.

الانتباه الشديد إلى أن هذا المرض يتسبب بمعدلات وفيات عالية جداً في حال تأخر تشخيصه وعلاجه.

واختتم الدكتور سامان برزنجي حديثه بتقديم وافر الشكر والتقدير للأطباء والممرضين وكافة الكوادر الطبية والإدارية، واصفاً إياهم بـ "الجنود المجهولين" الذين يواصلون العمل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعيداً عن عائلاتهم وبيوتهم خلال أيام العيد بموجب نظام الخفارات وبانتظام تام.