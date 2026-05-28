العراق يتصدر الدول المستوردة للمنتجات الغذائية والزراعية من تركيا

أربيل (كوردستان24)- شهدت الصادرات الزراعية والغذائية التركية نمواً ملحوظاً خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب في العديد من أسواق المنطقة، وفي مقدمتها السوق العراقية التي واصلت تعزيز وارداتها واستيرادها للحبوب والبقوليات والمنتجات الغذائية التركية الأخرى.

وأعلن اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط بتركيا (، أن القيمة الإجمالية لصادرات شهر نيسان بلغت 173.3 مليون دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن حجم الصادرات الكلي بلغ 209 آلاف و760 طناً من السلع الغذائية والزراعية، مع تسجيل نمو واضح وجلي في صادرات البقوليات، ومنتجات المخابز (المخبوزات)، والسكر ومشتقاته المتنوعة.

وأكد الاتحاد المصدر أن العراق وسوريا كانا في صدارة الأسواق الأبرز التي دعمت وساندت هذا النمو الملحوظ، بالتزامن مع تسجيل زيادة واضحة في معدلات الطلب على المنتجات التركية في أسواق كل من: جيبوتي، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وتونس خلال الفترة ذاتها.