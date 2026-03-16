السوداني وبن زايد يؤكدان رفضهما للاعتداء على القنصلية الإماراتية في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناول خلاله الجانبان آخر مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأكد الرئيسان ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك وتفعيل التحركات على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الحد من التصعيد والعمل على وضع حد للحرب في أسرع وقت ممكن، لتجنيب المنطقة تداعيات التوتر وانعدام الاستقرار.

كما شهد الاتصال موقفاً مشتركاً برفض وإدانة الهجمات التي استهدفت قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أربيل، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار، بما يضمن فرض الاستقرار في المنطقة والمحافظة على أمن ومقدرات شعوبها كافة.