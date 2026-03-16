إصابة 5 أشخاص في هجوم صاروخي ومسير يستهدف مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات العراقية، يوم الأحد، عن إصابة خمسة أشخاص إثر هجوم استهدف مجمع مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة تضم فريقاً للدعم اللوجستي تابعاً للسفارة الأميركية. ويأتي هذا الهجوم في اليوم السادس عشر من الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وصرح اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان رسمي، بأنه "في تمام الساعة 19:00 (16:00 ت غ)، تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه لهجوم بخمسة صواريخ". وأوضح معن أن القصف أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، وهم أربعة من موظفي وعناصر أمن المطار، بالإضافة إلى مهندس.

وأفادت المصادر الأمنية أن الهجوم لم يقتصر على الصواريخ فحسب، بل شمل طائرات مسيرة تم إسقاط ثلاث منها خارج حدود المطار. ومع حلول منتصف ليل الأحد، تجدد الاستهداف بوابل جديد من الصواريخ والمسيّرات وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر أمني.

توزعت أماكن سقوط الصواريخ داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من "قاعدة الشهيد علاء الجوية" الواقعة بمحيط مقر فريق الدعم اللوجستي الأميركي. كما سقطت قذائف بالقرب من "سجن بغداد المركزي (الكرخ)"، الذي يضم آلاف الجهاديين الذين تم نقلهم من سوريا في فبراير الماضي.

وفي إطار الرد الأمني، أكد اللواء معن أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ، حيث كانت مخبأة داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

يأتي هذا التصعيد في وقت يتأثر فيه العراق بتداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير الماضي. وقد أدت هذه الحرب إلى شلل تام في حركة المطارات العراقية وإغلاق المجال الجوي منذ يومها الأول.

وشهدت الفترة الماضية غارات استهدفت مقرات فصائل عراقية موالية لإيران تصنفها واشنطن كمنظمات "إرهابية"، وبينما تُتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هذه الضربات، لم تؤكد أي منهما ذلك رسمياً. وفي المقابل، تواصل فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" إعلان مسؤوليتها اليومية عن مهاجمة "قواعد العدو" بالصواريخ والمسيّرات.

أعربت السلطات العراقية عن قلقها البالغ إزاء تكرار هذه الهجمات التي تستهدف محيط المطار، محذرة من التهديد المباشر الذي تشكله على أمن سجن الكرخ المركزي، خاصة مع تكرار استهداف المجمع الذي يضم قواعد عسكرية وأمنية عراقية إلى جانب المنشأة الأميركية منذ اندلاع الحرب.